لمجرد في كليب جديد يصور في المغرب

يحضر الفنان، سعد لمجرد، لفيديو كليب جديد، يصوره في المغرب، أثناء زيارته الحالية.

ويستمر لمجرد في عادته، بتصوير فيديو كليب في كل زيارة له للمغرب، ويتم ذلك، حاليا، في مدينة مراكش، تحت إشراف المخرج عبد الرفيع العبديوي.

وعلى الرغم من السرية، التي يحيط بها لمجرد عمله الجديد، إلا أن معلومة تحضيره للكليب تسربت، بالشكل نفسه كما انسلت أخبار زيارته للمغرب.

واستغل لمجرد زيارته للمغرب، حاليا، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروعه التجاري، وهو علامة أزياء جديدة، يتكون اسمها من الحرفين الأولين من اسمه الشخصي والعائلي “SL”.