البيغ وسلمى رشيد يقدمان قصة درامية في كليب “شلونج”- فيديو

نشر مغني الراب، دون بيغ، ليلة أمس الأربعاء، الفيديو التروجي لأغنيته الجديدة، رفقة الفنانة سلمى رشيد، معلنا أن عنوانها هو “شلونج”.

وترك دون البيغ تاريخ إصدار جديده مفاجأة، إذ اكتفى بالإعلان عن قرب ذلك، في حين اتضح، من خلال الفيديو التروجي، أن الكليب يحمل قصة درامية.

وتعامل البيغ، وسلمى رشيد في عملهما مع كاتب الكلمات سمير المجاري، والملحن رضوان الديري، والموزع كريم الوكيلي، أما الكليب فأخرجه محمد علي العويني، وتم تصويره فيمدينة الدارالبيضاء.

الديو المشترك بين سلمى رشيد، ودون بيغ بدأ التحضير له قبل سنة ونصف السنة، وبالضبط بعد أيام من إصدار البيغ لأغنيته “170kg”، حيث كانت سلمى قد ظهرت معه في بث مباشر، من دون الإشارة إلى أنهما يحضران العمل.