مع اقتراب نهاية الصيف.. المغاربة يقضون مدة أطول في مشاهدة القنوات الوطنية

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، معدل 3 ساعات، 54 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية، يوميا، طبقا لما أعلنه مركز القياس” سيوميد”، اليوم الأربعاء.

وكشفت أرقام “سيوميد”، التي توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، ارتفع بـ 10 دقائق، خلال الأسبوع الممتد من 8 شتنبر الجاري إلى 15 منه، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

ومع اقتراب نهاية فصل الصيف، يلاحظ حدوث ارتفاع في المدة، التي يقضيها المشاهد المغربي في مشاهدة برامج قنواته الوطنية، والتي كانت قد تراجعت، انطلاقا من نهاية رمضان، حيث تدنت إلى أقل من 3 ساعت و30 دقيقة، علما أنها تجاوزت شهر رمضان في أقصاها حاجز 7 ساعات.

وتخص أرقام “سيوميد” الأشخاص، الذين يتجاوز سنهم 5 سنوات، وما فوق، فيما أن القنوات موضوع القياس هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.