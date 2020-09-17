غزة: 76 إصابة كورونا جديدة آخر 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "إجمالي الإصابات ارتفع، منذ آذار/ مارس الماضي، إلى 2176، بينها 1740 حالة نشطة".

وبيّنت الوزارة أن عدد الوفيات جرّاء الإصابة بكورونا بلغ 16 حالة، بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 420.

وفرضت حكومة حماس، حظرا شاملا للتجوال في 24 آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف أولى حالات الإصابة بكورونا من داخل المجتمع، لكنها خففته في وقت لاحق، حيث سمحت للسكان بالتحرك لتلبية احتياجاتهم الأساسية.