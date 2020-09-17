شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تسجل أكثر من 2000 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 17 سبتمبر 2020 أعلنت جمهورية التشيك اليوم الخميس عن تسجيل أكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد للمرة الأولى، بينما تكافح زيادة في العدوى تعد من بين الأسرع في أوروبا.

Advertisements وسجلت وزارة الصحة التشيكية 2139 إصابة بالفيروس أمس الأربعاء ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 1675 حالة يوم الثلاثاء.

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