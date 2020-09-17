شكرا لقرائتكم خبر عن الأستاذ الدكتور أسامة إمام يستضيف لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات في رحاب جامعة حلوان المصرية والان مع التفاصيل

الخميس 17 سبتمبر 2020 انعقدت أمس الأربعاء، في تمام الثانية عشر ظهرا لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات في رحاب جامعة حلوان المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور جمال درويش رئيس المجلس وبحضور أ.د يسري الجمل وزير التربية والتعليم المصري الأسبق وأ.د إبراهيم معوض أمين المجلس وعمداء كليات الحاسبات بالجامعات المصرية وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

واستقبل اللجنة، أ.د أسامه أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووكلاء الكلية، وتم مناقشه العديد من الموضوعات الحيوية، ومنها إسناد تنظيم الأولمبياد الخامس لكلية الحاسبات جامعه حلوان المصرية، وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعه ١.٣٠ ظهرًا وتحدد له موعد الانعقاد فبراير ٢٠٢١.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأستاذ الدكتور أسامة إمام يستضيف لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات في رحاب جامعة حلوان المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.