شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:41 مساءً, 17 سبتمبر 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 82,568 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72,117 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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