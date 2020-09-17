شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 786 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الخميس تسجيل 786 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 82 ألفا و 568 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليستقر عدد الوفيات جراء الفيروس عند 402 حالة وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 661 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 72 ألفا و117 حالة.