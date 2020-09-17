شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيضانات في الخليج الأمريكي.. الإعصار «سالي» يتراجع إلى عاصفة مدارية والان نبدء بالتفاصيل

تحرك الإعصار سالي في الاتجاه الشمالي الشرقي اليوم الخميس حيث يُتوقع أن يؤدي لهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق بعد يوم من تسببه في إغراق الشوارع وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والشركات على الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.

ووصل سالي إلى اليابسة في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء قرب مدينة جالف شورز بولاية ألاباما وكان عاصفة من الفئة الثانية على مقياس سفير سمبسون لشدة الأعاصير المؤلف من خمس درجات.

وفي مساء الأربعاء كان يتحرك شمالا بعدما تراجعت قوته إلى عاصفة مدارية، حسبما قال المركز الوطني للأعاصير، تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 55 كيلومترا في الساعة.

ويُعتقد أن العاصفة أودت بحياة شخص في ألاباما.

وقال اللفتنانت ترينت جونسون من شرطة أورنج بيتش في ألاباما "هناك جثة جرفتها المياه، ونعتقد أن لها علاقة بالإعصار".

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وغمرت مياه الأمطار التي وصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترا بعض أجزاء الساحل مع تقدم الإعصار ببطء مسببا غرق تجمعات سكنية.

وعانت مدينة بينساكولا الساحلية في ولاية فلوريدا من فيضانات عارمة، وتعطلت حركة النقل بسبب تضرر الطرق والجسور. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 570 ألف منزل وشركة في أنحاء المنطقة.

وقال عدد من المقيمين بساحلي ألاباما وفلوريدا إن الأضرار الناجمة عن العاصفة باغتتهم. لكن المياه بدأت في الانحسار في وقت متأخر من مساء أمس.

وكانت سرعة الرياح المصاحبة لسالي عندما اجتاح البر في جالف شورز 169 كيلومترا في الساعة. واقتلعت العواصف والرياح الأرصفة على امتداد الساحل.

وسالي، هي العاصفة رقم 18 التي تتكون في المحيط الأطلسي هذا العام وثامن عاصفة مدارية أو إعصار يضرب الولايات المتحدة.