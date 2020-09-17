'سوني' تكشف سعر وموعد طرح 'بلايستشن 5'

وقالت الشركة إن الجيل الجديد من منصة ألعابها الشهيرة، سيطرح في شهر نوفمبر/ شرين الثاني بسعر 499 دولارا، وبـ399 دولارا للنسخة غير المزودة بمحرك أقراص، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
ويأتي هذا الإعلان بخلاف تقارير سابقة، أشارت إلى أن "سوني" أجلت إطلاق "بلايستيشن 5" من يوليو/ تموز الماضي إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وكشفت التقارير عن عزم "سوني" إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين وحدة من "بلايستيشن 5" بحلول نهاية العام الجاري 2020، وأنها تستهدف الوصول بالتقديرات إلى 11 مليون وحدة بحلول مارس/ آذار 2021.
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