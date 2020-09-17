عضو بحقوق الإنسان: انتحار ثلاثة نازحين خلال شهر

أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الخميس، عن توثيق انتحار ثلاثة نازحين خلال شهر واحد فقط، داخل مخيمات النزوح في دهوك وجبل سنجار.
واضاف الغراوي ان "الحالات الثلاث هم من أبناء المكون الايزيدي الذين كانوا ضحايا العنف والاسترقاق، في حقبة داعش الإرهابية، والذين يعانون آثاراً نفسية عميقة بسبب تعرضهم لهذه الجرائم وفقدانهم لذويهم وطول فترة تواجدهم في هذه المخيمات التي زادت في معاناتهم الانسانية".
وتابع قائلا: "نعرب عن قلقنا البالغ واسفنا الشديد لتكرار حالات الانتحار ونطالب الحكومة بالاسراع باعادة النازحين طوعا ودراسة الاسباب التي دعت الى ارتفاع معدلات الانتحار في مخيمات النازحين ووضع الحلول والمعالجات العاجلة لها".
ودعا الغراوي، المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الصحي داخل المخيمات، إلى "تكثيف برامج التأهيل النفسي للنساء ضحايا العنف، خلال حقبة داعش الإرهابية، والإسراع في توفير مستلزمات العودة الطوعية وإنهاء نزوح هذه العوائل، عبر إكمال إجراءات تأهيل قضاء سنجار، غرب نينوى".
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