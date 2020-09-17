العراق يخاطب اوزباكستان لتأمين مباراة ودية

وذكرت الهيئة في بيان، أن "الهيئة التطبيعية، خاطبت الجانب الاوزبكي بإقامة المباراة في السابع عشر من تشرين الثاني المقبل في دولة الامارات العربية المتحدة".

وأوضحت، انها "تنتظر موافقة الاتحاد الاوزبكي على خوض المباراة، من أجل اعتمادها بشكل رسمي ضمن منهاج المنتخب المقرر في تشرين الثاني بخوض مباراتين وديتين بعد تأمين مباراة مع منتخب عُمان في الثالث عشر من الشهر نفسه".

