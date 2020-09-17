العراق يخاطب اوزباكستان لتأمين مباراة ودية

2020-09-17 | 13:29
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خاطبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الاتحاد الأوزبكي للعبة، بشأن إقامة مباراة ودية بين المنتخبين خلال الفترة المقبلة تحضيرا للتصفيات الآسيوية المزدوجة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "الهيئة التطبيعية، خاطبت الجانب الاوزبكي بإقامة المباراة في السابع عشر من تشرين الثاني المقبل في دولة الامارات العربية المتحدة".
وأوضحت، انها "تنتظر موافقة الاتحاد الاوزبكي على خوض المباراة، من أجل اعتمادها بشكل رسمي ضمن منهاج المنتخب المقرر في تشرين الثاني بخوض مباراتين وديتين بعد تأمين مباراة مع منتخب عُمان في الثالث عشر من الشهر نفسه".
وأوضحت، انها "تنتظر موافقة الاتحاد الاوزبكي على خوض المباراة، من أجل اعتمادها بشكل رسمي ضمن منهاج المنتخب المقرر في تشرين الثاني بخوض مباراتين وديتين بعد تأمين مباراة مع منتخب عُمان في الثالث عشر من الشهر نفسه".
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