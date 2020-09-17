رسمياً.. رزاق فرحان مدرباً لنفط ميسان

2020-09-17 | 13:24
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أعلن نادي نفط ميسان الرياضي، إضفاء الطابع الرسمي على تعاقده مع المدرب رزاق فرحان لقيادة فريق الكرة في الموسم المقبل.
وذكر النادي في بيان، أنه "نعلن لكم رسمياً التعاقد مع المدرب رزاق فرحان لقيادة فرسان المملكة الموسم المقبل".
وأوضح، أن "فرحان وصل اليوم الى محافظة ميسان وكان باستقباله الرئيس الفخري للنادي ومدير شركة نفط ميسان علي جاسم حمود".
وأوضح، أن "فرحان وصل اليوم الى محافظة ميسان وكان باستقباله الرئيس الفخري للنادي ومدير شركة نفط ميسان علي جاسم حمود".
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