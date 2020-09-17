رسمياً.. رزاق فرحان مدرباً لنفط ميسان

وذكر النادي في بيان، أنه "نعلن لكم رسمياً التعاقد مع المدرب رزاق فرحان لقيادة فرسان المملكة الموسم المقبل".

وأوضح، أن "فرحان وصل اليوم الى محافظة ميسان وكان باستقباله الرئيس الفخري للنادي ومدير شركة نفط ميسان علي جاسم حمود".

