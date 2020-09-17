كشف محافظ البنك المركزي الجديد مصطفى الكتاب، الخميس، عن وضع "خطة مصرفية مدروسة" لتطوير عمل البنك وتقوية العملة الوطنية ومعالجة السلبيات، في حين شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان على ضرورة الالتزام بالقوانين المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقل البيان عن الكتاب قوله إنه "تم وضع خطة مصرفية مدروسة من شأنها تطوير عمل البنك المركزي وتقوية العملة الوطنية ومعالجة السلبيات بالتعاون مع المحاكم المختصة بالعمل المشترك مع البنك المركزي".
من جانبه، قال زيدان إن "اختيار الشخصيات المستقلة من منتسبي مؤسسات الدولة لإدارة تلك المؤسسات يعطي إشارة بجدية الحكومة في اتباع النهج المؤسساتي المهني في بناء الدولة فضلا عن التاكيد بأهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي بموجب الدستور وقانون البنك المركزي العراقي".
وشدد زيدان، على "ضرورة الالتزام بالقوانين المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها لبناء قطاع مصرفي رصين قادر على مواجه التحديات المالية والاقتصادية وتقديم الفرص الحقيقية للتنمية".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البنك المركزي الجديد: وضعنا خطة مدروسة لتطوير العمل وتقوية الدينار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.