الإعلام الأمني تعلن نتائج الصفحة السادسة من 'الوعد الصادق'

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، إلقاء القبض على 31 متهماً بينهم مطلوب وفق المادة "4 إرهاب"، والعثور على بنادق كلاشنكوف وأعتدة وضبط دراجات نارية مسروقة وكمية من المواد المخدرة، خلال تنفيذ الصفحة السادسة من عملية "الوعد الصادق" في عدد من مناطق البصرة.



وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات على البصرة والقطعات الملحقة بها شرعت، صباح اليوم الخميس، بتنفيذ الصفحة السادسة من عملية الوعد الصادق، لتفتيش وتطهير مناطق شمالي محافظة البصرة وشملت ( المدينة القرنة . الدير - الماجدية - الكرمة) من خلال لواء المشاة ٣٩ ومديرية شرطة البصرة، والمناطق الجنوبية (الفاو - سفوان - مخفر جبل سنام - مخفر خرائج -مخفرجريشان)، من خلال قيادة القوات البحرية وقيادة قوات حرس الحدود المنطقة الرابعة".



وأضافت، أن "هذه العملية تهدف لإلقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة وتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة، وقد أسفرت هذه العملية عن إلقاء القبض على ٣١ متهماً بقضايا مختلفة من بينهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب وامرأة ، كما عثرت على ٩ بنادق كلاشنكوف و٥ علب عتاد بندقية و ٥ علب عتاد مسدس 9 ملم، وعثرت أيضاً على ( ۷ ) مخازن بندقية مملوءة بالعتاد و( ۱۰ ) أطلاقة و٩ مخازن بندقية فارغ، واستولت على عجلة صالون مرسيدس تحمل لوحات مزورة و٣ دراجات نارية مسروقة وجعبة مخازن،وضبطت كمية من المواد المخدرة وأدوات تعاطي، وقد اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".



