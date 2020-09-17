تغييرات في تصنيف 'فيفا' والعراق ما يزال في المركز الـ70

وجاء المنتخب الوطني في المركز الـ70 برصيد 1344 وهو ذات مركزه في التصنيفات السابقة بعد توقف مباريات كرة القدم بسبب جائحة كورونا

وحل منتخب السود الرافدين في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من: تونس، الجزائر، المغرب، مصر، قطر والسعودية.



اما على مستوى المنتخبات الاسيوية، حل المنتخب الوطني في المركز السابع ايضاً بعد كل من: اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، السعودية

وحافظ المنتخب البلجيكي على صادرة التصنيف برصيد 1773 نقطة، فيما حلت فرنسا ثانياً برصيد 1744 نقطة ثم البرازيل برصيد 1712 نقطة.