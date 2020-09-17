2020-09-17 | 12:45
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن التصنيف الجديد للمنتخبات لشهر أيلول.
وحل منتخب السود الرافدين في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من: تونس، الجزائر، المغرب، مصر، قطر والسعودية.
اما على مستوى المنتخبات الاسيوية، حل المنتخب الوطني في المركز السابع ايضاً بعد كل من: اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، السعودية.
وحافظ المنتخب البلجيكي على صادرة التصنيف برصيد 1773 نقطة، فيما حلت فرنسا ثانياً برصيد 1744 نقطة ثم البرازيل برصيد 1712 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات في تصنيف 'فيفا' والعراق ما يزال في المركز الـ70 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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