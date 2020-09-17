فيديو.. السعودية تنظم "همة 90" أكبر عرض جوي بتاريخها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/9/17 03:23 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/9/17 03:23 م بتوقيت أبوظبي

تنظم المملكة العربية السعودية أكبر عرض جوي في تاريخها وذلك ضمن الاحتفالات التي تقيمها بمناسبة اليوم الوطني الـ90 الذي يحل يوم الأربعاء المقبل. وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن عروض جوية بمشاركة مختلف قطاعات الطيران العسكري والمدني. Advertisements وقالت إن عرض "همة الـ90" سيكون أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة. وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام بعيدها الوطني وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية وكان ذلك عام 1932.

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