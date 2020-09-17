"رقم هاتف" يحرم زوج كاردشيان من "تويتر" قبيل الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلق موقع "تويتر" بشكل مؤقت، الحساب الرسمي للمرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الأمريكية مغني الراب ومصمم الأزياء كاني ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.



وقالت صحيفة "واشنطن إكزامينر"، إن موقع التواصل الاجتماعي أغلق حساب ويست بعد نشر معلومات شخصية عن محرر مجلة "فوربس".

وكانت الكاتبة الأمريكية والناشطة السياسية المحافظة، كانديس أوينز، قالت في تغريدة على "تويتر"، الأربعاء، إن ويست طلب منها إخطار متابعيه بحظر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، أكد متحدث باسم "تويتر"، للصحيفة أن الشركة اتخذت هذه الخطوة بعد أن شارك مغني الراب رقم هاتف راندال لين، محرر مجلة "فوربس"، ورئيس قسم المحتوى في "فوربس ميديا".

وقال المتحدث في بيان: "حذفت التغريدة لنشرها معلومات خاصة، وأغلق الحساب مؤقتًا وفقًا لسياسة المعلومات الخاصة لدينا"، دون تفاصيل إضافية حول مدة إغلاق حساب ويست.

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وفي وقت سابق الأربعاء، كتب ويست في رسالة إلى 30.9 مليون من متابعيه: "إذا أراد أحد معجبي الاتصال بمتعصب أبيض... فهذا هو محرر مجلة فوربس"، وأرفق رقم هاتف لين.

تأتي هذه الأخبار وسط معاناة مغني الراب الذي تحول إلى مرشح للرئاسة لإجراء الاقتراع في ولايات متعددة، تشمل أوهايو وأريزونا وفيرجينيا، رغم أنه من المقرر أن يظهر كمرشح رئاسي مستقل في ولايات مثل كولورادو ويوتا وأوكلاهوما.



وفي 19 يوليو/تموز، أطلق مغني الراب الأمريكي أول فعالية في حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبدأ ويست تجمعه الانتخابي في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، عشية الموعد النهائي الذي حددته الولاية لتقديم التوقيعات كمرشح مستقل

وفي خطابه الانتخابي، تطرق ويست الذي كان يرتدي سترة واقية مزينة بكلمة "الأمن" إلى مجموعة واسعة من القضايا تشمل السيطرة على الأسلحة، ومعركته مع المواد الأفيونية والإجهاض، وتعاملاته التجارية والمساواة الاقتصادية.