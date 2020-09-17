مجزرة قبلية خلال جلسة ترتيل قرآنية

شهدت محافظة شبيلي الوسطى، جنوبي الصومال، اليوم الخميس، مجزرة ثأر قبلي، أودت بحياة 5 أشخاص بينما كانوا يرتلون القرآن.

وقال رئيس مديرية عدلي، موسى غني، لوسائل إعلام صومالية، إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأضاف غني أن الجريمة نفذها مسلحون مجهولون لأسباب تتعلق بثأر قبلي.



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وناشد المسؤول المحلي، الحكومة الفيدرالية التدخل الفوري لإيجاد حلول سريعة لوقف ما وصفها بالأعمال الهمجية.

وأشار إلى أن القتل الجماعي على أساس الثأر القبلي، تكرر في المنطقة وبات وقفه ضرورة ملحة.

وضحايا مجزرة اليوم، هم معلمو مدارس لتحفيظ القرآن الكريم كانوا في جلسة ترتيل قرآنية.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، وقعت مجزرة أخرى مماثلة راح ضحيتها 7 عاملين في القطاع الصحي ومدني آخر بعد خطفهم وإعدامهم في قرية غولولي التابعة لمدينة بلعد في محافظة شبيلي الوسطى.