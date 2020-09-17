خالد بن محمد بن زايد يتفقد مشروع "ياس باي" في جزيرة ياس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تفقد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مشروع "ياس باي" الذي تطوره "ميرال" في جزيرة ياس. ويتألف من ثلاث مناطق أساسية هي "الواجهة البحرية"، و"ذا ريزيدنسز"، وtwofour54.

Advertisements كما تفقد جاهزية "الاتحاد أرينا" التي سيتم افتتاحها لاستضافة منافسات "يو أف سي" وفعاليات عالمية أخرى. وقال: نحن ماضون في مسيرتنا التنموية مهما كانت المتغيرات، تشكل مثل هذه المشاريع جزءاً من مساعينا الهادفة إلى إرساء معايير عالمية جديدة في قطاع السياحة والترفيه. ونخطو بثقة نحو المستقبل لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز جذب اقتصادي واستثماري وسياحي عالمي.

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