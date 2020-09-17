شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلبين تسجل 3375 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس 3375 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة أخرى.



وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الحالات المؤكدة في الفلبين بلغ 276289، وهو أكبر عدد من الإصابات في جنوب شرق آسيا، بينما ارتفعت الوفيات إلى 4785.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تسجل 3375 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.