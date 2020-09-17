شكرا لقرائتكم تحذير جديد من الصحة العالمية.. "جرس إنذار للجميع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بالتزامن مع تحذير منظمة الصحة العالمية، من أن مرض كوفيد 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ينتشر بوتيرة مزعجة مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور، أعلن فرع المنظمة في أوروبا الخميس عن معدلات "مقلقة" لانتقال العدوى في القارة وحذّر الدول من تقليص فترات الحجر الصحي.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، الخميس، "على أعداد الإصابات التي سجّلت في أيلول/سبتمبر... أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا".

كما أفاد في مؤتمر صحافي "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس وجود عمليات فحص شاملة، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".

ايطاليا - فرانس برس

ووصلت أعداد الحالات اليومية الجديدة عالميا إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.

مرضى الإنفلونزا

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد الرسمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز حاليا خمسة أمثال عدد مرضى الإنفلونزا الحادة المسجل سنويا.

Advertisements

كما أن هناك ما يقرب من مليون حالة وفاة في شتى أنحاء العالم. وقد تجاوز ذلك بكثير النطاق الأعلى الذي يتراوح من 290 إلى 650 ألف حالة وفاة مرتبطة بالأنفلونزا.

ويوجد في الولايات المتحدة حوالي 20% من مجمل الحالات العالمية، على الرغم من أن لديها 4% فقط من سكان العالم.

واستغرق الأمر 18 يوما لترتفع الحالات العالمية من 25 مليونا إلى أكثر من 30 مليونا، وذلك مقابل 20 يوما للانتقال من 20 مليون حالة إلى 25 مليونا و19 يوما للانتقال من 15 مليونا إلى 20 مليونا.

هذا وأدى فيروس كورونا المستجدّ إلى وفاة أكثر من 936 ألف شخص على الأقل وإصابة 29,6 مليون شخص في العالم منذ بدء تفشيه في نهاية كانون الأول/ديسمبر، حسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الأربعاء.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 196,661 حالة، تليها البرازيل (134,106) والهند (82,066) التي تجاوزت 5 ملايين إصابة، والمكسيك (71678) والمملكة المتحدة (41,664).