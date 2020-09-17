رويترز: 30 مليون إصابة بكورونا عالميًا.. والولايات المتحدة في الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم عالمية- (بي بي سي): اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من حاجز الـ 30 مليوناً حتى صباح الخميس، بحصب إحصائية لوكالة "رويترز" وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة مقارنة بعدد السكان في كل دولة.

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