بقيمة 11 مليون جنيه.. مباحث الأموال العامة تضبط 6 قضايا متنوعة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا (اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، تحويل أموال، توظيف أموال، غسل أموال، كسب غير مشروع، اختلاس مال عام) مُتهم فيها 7 أشخاص، وضبط نحو 11 مليون جنيه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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