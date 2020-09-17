بالصور - محكمة أسيوط تستقبل أوراق المرشحين لمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

استقبلت محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، اليوم الخميس، أوراق راغبى الترشح لمجلس النواب 2020، للنظام الفردي.

وتستمر في تلقي الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا ولمدة 10 أيام تنتهى في 26 سبتمبر الجاري.

وقال المستشار أسامة السمان، محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، إنه جرى استقبال أوراق المرشحين الراغبين وسط تخصيص قاعة انتظار لاستقبالهم ، مع التشديد على ارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة ومكان استقبال الطلبات.

وأضاف رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بأسيوط، أن المستندات التى يجب على كل مرشح أن يرفقها بطلب الترشح، وتشمل شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصالح فى الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة وبمثابة إعفاء من أدائها، و إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب الترشح، واسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومى بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.