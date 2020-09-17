الداخلية: ضبط 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. كان تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 من العناصر الإجرامية (عنصر إجرامي وزوجته، مقيمان بنطاق محافظة القاهرة، عنصر إجرامي، مقيم بنطاق محافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي (15 مليون جنيه) تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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