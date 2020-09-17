قافلة طبية لـ"مصر الخير" داخل قريتين بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

نفذت مؤسسة مصر الخير في محافظة المنيا، قافلة طبية شاملة داخل قريتي جزيرة شيبة بمركز أبو قرقاص، وأولاد الشيخ بمركز مغاغة؛ بهدف توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى غير القادرين، في إطار تنفيذ أنشطة القوافل العلاجية بمبادرة "حياة كريمة".

وقال حازم وفا مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا، في تصريحات له اليوم الخميس، إن القافلة شملت جميع التخصصات الطبية، داخل قريتي جزيرة شيبة، وأولاد الشيخ، وجرى الكشف الطبي من خلال فريق من الأطباء داخل القرية.

وأضاف مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا، أنه جرى تحويل 208 حالة مرضية تقرر لهم تدخلات وعمليات جراحية، من قرية شيبة، وتجرى لهم الجراحات اللازمة.