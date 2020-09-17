منظمة الصحة العالمية تصدر ميثاقا للحفاظ على سلامة العاملين الصحيين

أصدرت منظمة الصحة العالمية ميثاقا للحفاظ على سلامة العاملين الصحيين، من أجل الحفاظ على سلامة المرضى، ودعت المنظمة - فى بيان اليوم الخميس، الحكومات وقادة الرعاية الصحية فى اليوم العالمى لسلامة المرضى إلى التصدي للتهديدات المستمرة التي تهدد صحة وسلامة العاملين الصحيين والمرضى.

من جانبه، قال الدكتور تادروس أدهانوم مدير عام المنظمة الدولية، إنه لا يمكن لأي بلد أو مستشفى أو عيادة الحفاظ على

سلامة مرضاها ما لم تحافظ على سلامة العاملين الصحيين فيها، مؤكدا أن ميثاق سلامة العاملين الصحيين التابع لمنظمة الصحة العالمية يعد خطوة نحو ضمان حصول العاملين الصحيين على ظروف العمل الآمنة والتدريب والأجر والاحترام الذي يستحقونه.

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ودعا الميثاق إلى اتخاذ خمسة إجراءات لحماية العاملين الصحيين بشكل أفضل، وشملت هذه الإجراءات حماية العاملين الصحيين

من العنف، وتحسين صحتهم العقلية، وحمايتهم من المخاطر الجسدية والبيولوجية، وتعزيز البرامج الوطنية لسلامة العاملين الصحيين، إضافة إلى ربط سياسات سلامة العاملين الصحيين بسياسات سلامة المرضى الحالية.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن هناك تقارير متزايدة عن حالات عدوى وأمراض وهجمات بين العاملين الصحيين الذين يواجهون الوباء.. لافتة إلى أن فيروس كورونا عرض العاملين الصحيين وعائلاتهم إلى مستويات غير مسبوقة من المخاطر، وأن البيانات من العديد من البلدان تشير إلى أن العدوى بين العاملين الصحيين أكبر بكثير من تلك الموجودة بين عموم السكان.