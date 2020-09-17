الصحف اللبنانية تؤكد وجود اتصالات وتحركات مكثفة لإنجاح تشكيل الحكومة

ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن مساع حثيثة واتصالات وتحركات مكثفة، على مستوى الداخل اللبناني والخارج، تُجرى حاليا في سبيل تذليل العقبات والتعقيدات التى تقف أمام تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، ومنع انهيار المبادرة التي أطلقتها فرنسا لإنقاذ لبنان سياسيا واقتصاديا.
وأوضحت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار
وأشارت الصحف إلى أن هناك حالة من انعدام الثقة بين القوى السياسية اللبنانية، استنادا إلى تداعيات انتفاضة 17 أكتوبر الماضي وإخفاق حكومة الدكتور حسان دياب وانفجار ميناء بيروت البحري ومستوى الفساد الذي يعاني منه لبنان، لافتة إلى وجود خشية من ولادة حكومة محاصصة مستنسخة عن الحكومات السابقة وتحديداً الحكومة المستقيلة، تفتقر إلى القدرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة أو اكتساب الثقة الشعبية المفقودة وإعادة الانفتاح على المجتمعين العربي والدولي.
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