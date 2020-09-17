الإمارات تقدم 16 طنًا من المواد الإغاثية لأهالي الساحل الغربي في اليمن

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية 16 طنا من المواد الإغاثية إلى 1200 أسرة بمخيم العليلى بمدينة الخوخة الساحلية فى محافظة الحديدة باليمن ضمن المرحلة الثانية لعام 2020، وذكرت وكالة

الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، أن دولة الإمارات تواصل تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني، في إطار جهودها الرامية إلى رفع المعاناة عن الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي يمر بها اليمن.

من جانبهم، تقدم أهالي المخيم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات و"هيئة الهلال الأحمر" على الدعم الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة بشكل دوري كل 21 يوما منذ أربع سنوات.