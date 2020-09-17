قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية 16 طنا من المواد الإغاثية إلى 1200 أسرة بمخيم العليلى بمدينة الخوخة الساحلية فى محافظة الحديدة باليمن ضمن المرحلة الثانية لعام 2020، وذكرت وكالةالأنباء الإماراتية اليوم الخميس، أن دولة الإمارات تواصل تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني، في إطار جهودها الرامية إلى رفع المعاناة عن الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي يمر بها اليمن.
من جانبهم، تقدم أهالي المخيم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات و"هيئة الهلال الأحمر" على الدعم الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة بشكل دوري كل 21 يوما منذ أربع سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تقدم 16 طنًا من المواد الإغاثية لأهالي الساحل الغربي في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.