الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 13 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال - وفقًا لما

أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- ستة فلسطينيين من محافظة الخليل، وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

اعتقلت قوات الاحتلال، في طولكرم فلسطينيين اثنين، وفي رام الله اعتقلت مواطنًا فلسطينيًا بعد أن اقتحمت منزله في بلدة نعلين غرب رام الله.