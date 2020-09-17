كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن تسجيل 144 وفاة و5762 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تسجيل 144 وفاة و5762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1085281 إصابة منها 19061 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل أكثر من 5.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر زيادة في عدد المرضى منذ أواخر يوليو الماضي.

وقد رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، 5670 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 5529 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 26 يوليو عندما تم تسجيل 5765 إصابة خلال 24 ساعة.

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وتتوزع الإصابات الجديدة، بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي الواقعة في أقصى شمال البلاد)، لافتة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 23.1% من المرضى الجدد.

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال آخر 24 ساعة 132 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 150 وفاة في اليوم السابق.