إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز 30 مليونا والوفيات تقترب من المليون

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز 30 مليوناً، حتى صباح اليوم الخميس، بحسب إحصائيات موقع وورلد ميتر.

أما أعداد الوفيات، فبلغت، حتى صباح اليوم، 945 ألف حالة، مقابل تعافي 21.8 مليون حالة من الوباء.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، كما تحتل الولايات المتحدة الصدارة من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة مقارنة بعدد السكان في كل دولة.

Advertisements

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الوباء، بتسجيلها 6 ملايين و826 ألف حالة، مع 201 ألف حالة وفاة، تليها من حيث الإصابات الهند بـ5 ملايين، و118 ألف حالة إصابة، ثم البرازيل بـ4.4 مليون حالة، ثم روسيا بمليون و85 ألف إصابة.

أما من حيث الوفيات، فالبرازيل ثاني الدول تضررا، بعد أمريكا، بتسجيلها 134 ألف حالة، تليها الهند بـ83 ألف حالة، ثم المكسيك بـ71 ألف حالة ثم بريطانيا بـ41 ألف حالة وفاة، وإيطاليا بـ35 ألف حالة.