طقس اليوم الخميس.. أجواء غائمة مصحوبة بزخات رعدية أو أمطار ببعض المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن تكون الأجواء غائمة مصحوبة بزخات رعدية أو أمطار فوق كل من الأطلس، والواجهة المتوسطية، والشمال الغربي، والريف، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون الطقس غائما كذلك فوق المناطق الواقعة غرب الأطلس وسهول المحيط الأطلسي، مع نزول أمطار جد قليلة و متفرقة. كما سيكون الجو حارا نسبيا بأقصى جنوب المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية من القطاع الجنوبي بكل من الريف والمناطق الواقعة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 25 و30 درجة بمنطقة سوس، والجنوب الشرقي للبلاد ويالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 39 و44 درجة بجنوب البلاد، وما بين 34 و39 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 27 و34 درجة بداخل منطقة سوس، والسايس، والريف، والسهول الواقعة غرب الأطلس ووادي ملوية، وما بين 23 و30 درجة جوار سواحل المحيط الأطلسي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والداخلة ، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.