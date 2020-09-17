طيران الإمارات تعزز شبكتها الأفريقية إلى 15 وجهة

الخميس 17 سبتمبر 2020

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، أنها ستوسع شبكتها الأفريقية لتصل إلى 15 وجهة مع استئناف الرحلات إلى لواندا في أنغولا اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.



وتواصل الناقلة استعادة شبكتها بشكل تدريجي وآمن، وتفي بوعدها في مجال الصحة والسلامة حيث تستجيب للنمو في الطلب على السفر في جميع أنحاء العالم.

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وستعمل الرحلات الجوية إلى لواندا مبدئيًا مرة واحدة في الأسبوع أيام الخميس.

وستقلع رحلة طيران الإمارات رقم EK793 من دبي في الساعة 09:45 لتصل إلى لواندا في الساعة 1430، فيما ستغادر الرحلة EK794 من لواندا في الساعة 1825 لتصل إلى دبي الساعة 0510 من اليوم التالي.