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مصر تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة والان مع التفاصيل

الخميس 17 سبتمبر 2020

قالت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء إنها سجلت 160 إصابة جديدة بفيروس المستجد و17 حالة وفاة، وذلك مقابل 163 إصابة و18 وفاة أول أمس.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696 حالة وفاة".

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كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

 

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة  الاثنين الماضي أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

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