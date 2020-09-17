شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تحرير عدد من المصريين سبق اختطافهم في ليبيا وإعادتهم للبلاد والان مع التفاصيل

الخميس 17 سبتمبر 2020 أعلنت السلطات المصرية اليوم الخميس تحرير عدد من المصريين سبق اختطافهم في ليبيا وإعادتهم للبلاد.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني اليوم أنه في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية تمكنت الأجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد.

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