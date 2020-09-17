شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عناصر حوثية بغارات للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل

الخميس 17 سبتمبر 2020 لقي عناصر من مليشيا الحوثي مصرعهم، فيما دمرت ثلاث آليات لهم ودبابة جراء قصف نفذه طيران التحالف العربي في الجوف، شمال شرق البلاد.

Advertisements وأوضحت مصادر عسكرية، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استهدف مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية المتمردة، ودمر ثلاث مدرعات ودبابة للمليشيات خلف جبل اللوذ بالقرب من الجدافر. ويأتي هذا بعد يومين من اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي شرق الحزم عاصمة المحافظة، أسفر عنها تحرير قرن الصيعري والمواقع المجاورة وسقوط قتلى وجرحى واغتنام أسلحة وذخائر إضافة إلى عدد من النواظير الليلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عناصر حوثية بغارات للتحالف في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.