شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحرر عدد من مواطنيها بعد اختطافهم في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط "الوكالة الرسمية المصرية" في بيان قصير صدر عنها قبل قليل: "في إطار جهود المخابرات العامة المصرية لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية تمكنت الأجهزة المعنية فى ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد".
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