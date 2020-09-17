شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو «الأوروبي» لرفع اسمه من قائمة غسل الأموال والإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

دعا العراق اليوم الخميس مجددا الاتحاد الأوروبي إلى رفع اسمه من قائمة الدول ذات الخطورة العالية في مجال غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

وذكر بيان صدر اليوم عن وزارة الخارجية العراقية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة

الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوروبيّ بمقر المُفوّضيّة الأوروبيّة في بروكسل حيث تطرقا إلى قرار الحُكُومة بإجراء انتخابات مُبكّرة في شهر يونيو المقبل، وتطلعها إلى التعاون مع الجهات الدوليّة المُهتمّة بهذا الشأن.

وأضاف البيان أن الوزير حسين ثمن مواقف الاتحاد الأوروبيّ الداعمة للعراق في المجالات التنمويّة المُختلِفة، وفي مجال المُساعَدات

الإنسانيّة، مُشِيداً بحرص الاتحاد على تقديم الدعم السياسيّ والاقتصاديّ للعراق، ولاسيّما مساعدته في مجال مُواجَهة جائحة كورونا

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والحدّ من انتشارها.

كما تطرّق الجانبان إلى اجتماعات اللجنة المُشترَكة لحقوق الإنسان والديمقراطيّة التي عُقِدَت بين الجانبين.

وأكّد الوزير" التزام العراق بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخّل في شُؤُونها الداخليّة"، مُعرِباً عن رفضه المُطلَق بأن يتحوَّل العراق

إلى ساحة للصراع بين الأطراف المُتنافِسة، أو مُنطلقاً للاعتداء على أيّ دولة أخرى.

وشدد الوزير حسين على ضرورة دعم جُهُود العراق ليكون عامل استقرار، وتوافق في المنطقة والعالم.مُوجّهاً الدعوة إلى بوريل لزيارة العراق في

أقرب فرصة مُمكِنة للتباحث في سُبُل تعزيز العلاقات الثنائيّة بين الجانبين".