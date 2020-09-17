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وفيات كورونا في روسيا تتجاوز الـ 19 ألفا

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تجاوز عدد الوفيات بسبب في روسيا 19 ألفا اليوم الخميس مع تسجيل 144 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجل المركز المعني بمواجهة أزمة الفيروس في روسيا 5762 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و85 ألفا و281 حالة، وهي رابع أكبر حصيلة على مستوى العالم. وبلغ إجمالي الوفيات 19061.

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