شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في روسيا تتجاوز الـ 19 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في روسيا 19 ألفا اليوم الخميس مع تسجيل 144 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجل المركز المعني بمواجهة أزمة الفيروس في روسيا 5762 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و85 ألفا و281 حالة، وهي رابع أكبر حصيلة على مستوى العالم. وبلغ إجمالي الوفيات 19061.