إسرائيل تطلب من حجاجها العودة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، الحجاج اليهود المتدينين الذين يحاولون الدخول إلى أوكرانيا، العودة إلى البلاد.

وقد أعلنت الحكومة الأوكرانية عدم السماح لليهود المتدينين الراغبين بالوصول إلى أماكن دينية من دخول البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

لكن متدينين يهود حاولوا الدخول إلى أوكرانيا عبر دول مجاورة، ولم يسمح لهم بالدخول من خلال المعابر البرية.

وقال وزير التعليم الإسرائيلي زئيف إلكين: "على الرغم من الجهود العديدة المبذولة لمساعدة الإسرائيليين الذين يحاولون دخول أوكرانيا عبر بيلاروسيا أو مولدوفا، جاءت إجابة نهائية سلبية هذا الصباح من السلطات الأوكرانية".

وأضاف في تغريدة له على تويتر: "أعلن الأوكرانيون أنهم لن يسمحوا لأي وفد صغير بالدخول عبر المعابر الحدودية".

وفي هذا الصدد، دعا إلكين مواطني بلاده للعودة إلى إسرائيل والالتزام بإرشادات الحجر الصحي.

وعادة ما يتوجه عشرات الآلاف من المتدينين اليهود إلى أوكرانيا لزيارة مواقع دينية، عشية رأس السنة العبرية التي تحل غدا الجمعة.

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ولكن بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في إسرائيل، منعت أوكرانيا الإسرائيليين من الدخول إلى أراضيها.

ومنذ أكثر من أسبوع تسجل إسرائيل أكثر من 3000 إصابة بفيروس كورونا يوميا، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى فرض إغلاق تام يبدأ غدا ويستمر 3 أسابيع.

ووفق الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، فقد بلغ عدد المصابين بكورونا 171.768 بينهم 1165 حالة وفاة.

ومن بين المصابين 549 وصفت حالتهم خطيرة، و140 على جهاز التنفس الإصطناعي.

فيما تماثل 125.619 مريضا للشفاء، ليتبقى العدد الحالي للمصابين 44.984.