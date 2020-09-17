الإمارات تشدد على التزام "طويل الأمد" إزاء الفلسطينيين

شدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، على التزام دولة الإمارات "طويل الأمد والمستمر" إزاء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في ختام مباحثاته مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وعدد من قادة وأعضاء الكونجرس الأمريكي، حيث بحثوا "سبل تعزيز معاهدة السلام".

وبدأت زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على رأس وفد بلاده إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد، للتوقيع على معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وركز الاجتماع على "سبل تعزيز معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية للسلام والاستقرار الإقليمي من خلال وقف عمليات الضم والإسهام في إيجاد طاقة جديدة إيجابية للتغيير في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط".



كما جرت "مناقشة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والتأكيد على الالتزام المشترك بالتعاون ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

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فضلا عن تعزيز السلم والأمن في منطقة الخليج العربي ومجابهة التطرف وردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وامتنانه لأعضاء الكونجرس لجهودهم ودعمهم الكبير لمعاهدة السلام، مشددا على التزام دولة الإمارات "طويل الأمد والمستمر" للشعب الفلسطيني.



كما أكد أهمية الشراكة الإماراتية الأمريكية المستمرة منذ عقود والتي وصفها بأنها من أهم العلاقات الإماراتية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن بلاده ظلت لأكثر من عقد أكبر سوق لتصدير السلع والخدمات الأمريكية في الشرق الأوسط.

والثلاثاء، وقعت الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام، في حفل أقيم بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووقع المعاهدة عن الجانب الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.