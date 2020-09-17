الإفراج عن مصريين مختطفين في ليبيا وإعادتهم للبلاد المزيد

الخليج 365الخميس 2020/9/17 12:02 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، نجاحها في تحرير عدد من المواطنين المختطفين في ليبيا، وإعادتهم إلى البلاد.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الخطوة تأتي "في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا".
وأضافت الخطوة جاءت بالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، حيث تمكنت الأجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، نجحت السلطات المصرية في إعادة 23 عاملا مصرياً كانوا محتجزين لدى مليشيا تابعة لحكومة فايز السراج غير الشرعية.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه الأجهزة المعنية في بلاده بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا، عقب حالة من الغضب إثر انتشار فيديوهات لعشرات المصريين تحت تهديد السلاح، يتم تعذيبهم على أيدي قوات المرتزقة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا.
كما أدنت الجيش الليبي ومجلس النواب بأشد العبارات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة مصريين في مدينة ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس.
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