24 ساعة حاسمة.. 3 خيارات على طاولة الجزائري بن رحمة

العين الرياضية - رمزي ونوغيالأربعاء 2020/9/16 09:52 م بتوقيت أبوظبي
سيكون الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب برينتفورد الإنجليزي أمام 24 ساعة حاسمة، ستحمل معها 3 خيارات لتحديد مُستقبله الاحترافي، الذي يشوبه الغموض خلال الوقت الراهن، رغم انطلاق الموسم الجديد في إنجلترا.
وكان بن رحمة على أعتاب الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع برينتفورد، قبل أن يخسر في الجولات الحاسمة ويستمر بين فرق الدرجة الأولى هذا الموسم أيضا.
وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن نادي كريستال بالاس مازال المُرشح الأول للظفر بخدمات الجناح الطائر، لافتا إلى أن مُفاوضات الفريق اللندني مع برينتفورد مُستمرة، وستتضح نتيجتها صباح يوم الخميس على أكثر تقدير.
وأوضح المصدر نفسه، أن مسؤولي برينتفورد متمسكون بموقفهم، بعدم التنازل عن اللاعب بقيمة أقل من 20 مليون جنيه إسترليني، والتي تعتبر بالنسبة لهم الأنسب مُقابل بيع عقد مُحارب الصحراء.
في نفس الوقت، يحاول "الإيجلز" تخفيض هذا المبلغ، خاصة وأن صاحب المُراوغات السحرية سيكون وبنسبة كبيرة مُجرد لاعب بديل في تشكيلة المدرب روي هودجسون.
وفي سيناريو غير متوقع، كشفت إذاعة "آر إم سي" الفرنسية، أن تشيلسي ورغم الصفقات الكبيرة التي قام بها مؤخرا، إلا أنه مازال مُتابعا لسعيد بن رحمة، ولن يتردد في ضمه لصفوفه في حالة ما خفض برينتفورد مطالبه المادية.
وأكد المصدر أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يرى في صاحب الـ25 عاما، اللاعب الجوكر القادر على صناعة الفارق، بفضل مُراوغاته وانطلاقاته خلال المُباريات التي يخوضها أمام دفاعات صلبة.
ويبقى الخيار الثالث والأخير بالنسبة لبن رحمة في حالة فشل انتقاله لكريستال بالاس أو تشيلسي، هو الانتظار والتريث لعله ينال عرضا في مُستوى إمكانياته يسمح له بمغادرة برينتفورد، الذي أصبح لا يتناسب مع طموحاته المتزايدة.
يذكر أن سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي سيبقى مفتوحا، حتى يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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