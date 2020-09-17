24 ساعة حاسمة.. 3 خيارات على طاولة الجزائري بن رحمة

سيكون الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب برينتفورد الإنجليزي أمام 24 ساعة حاسمة، ستحمل معها 3 خيارات لتحديد مُستقبله الاحترافي، الذي يشوبه الغموض خلال الوقت الراهن، رغم انطلاق الموسم الجديد في إنجلترا.

وكان بن رحمة على أعتاب الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع برينتفورد، قبل أن يخسر في الجولات الحاسمة ويستمر بين فرق الدرجة الأولى هذا الموسم أيضا.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن نادي كريستال بالاس مازال المُرشح الأول للظفر بخدمات الجناح الطائر، لافتا إلى أن مُفاوضات الفريق اللندني مع برينتفورد مُستمرة، وستتضح نتيجتها صباح يوم الخميس على أكثر تقدير.



وأوضح المصدر نفسه، أن مسؤولي برينتفورد متمسكون بموقفهم، بعدم التنازل عن اللاعب بقيمة أقل من 20 مليون جنيه إسترليني، والتي تعتبر بالنسبة لهم الأنسب مُقابل بيع عقد مُحارب الصحراء.

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في نفس الوقت، يحاول "الإيجلز" تخفيض هذا المبلغ، خاصة وأن صاحب المُراوغات السحرية سيكون وبنسبة كبيرة مُجرد لاعب بديل في تشكيلة المدرب روي هودجسون.

وفي سيناريو غير متوقع، كشفت إذاعة "آر إم سي" الفرنسية، أن تشيلسي ورغم الصفقات الكبيرة التي قام بها مؤخرا، إلا أنه مازال مُتابعا لسعيد بن رحمة، ولن يتردد في ضمه لصفوفه في حالة ما خفض برينتفورد مطالبه المادية.

وأكد المصدر أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يرى في صاحب الـ25 عاما، اللاعب الجوكر القادر على صناعة الفارق، بفضل مُراوغاته وانطلاقاته خلال المُباريات التي يخوضها أمام دفاعات صلبة.

ويبقى الخيار الثالث والأخير بالنسبة لبن رحمة في حالة فشل انتقاله لكريستال بالاس أو تشيلسي، هو الانتظار والتريث لعله ينال عرضا في مُستوى إمكانياته يسمح له بمغادرة برينتفورد، الذي أصبح لا يتناسب مع طموحاته المتزايدة.



يذكر أن سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي سيبقى مفتوحا، حتى يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.