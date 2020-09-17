فيتنام تعتزم إجلاء 1.1 مليون شخص بسبب إعصار نول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تعتزم السلطات الفيتنامية إجلاء المواطنين في الأقاليم الواقعة على الشريط الساحلي من إقليم غوانج بينه إلى دانانغ، وذلك قبل وصول إعصار نول المتوقع غدا الجمعة، وفقا لما قالته صحيفة توي تري الفيتنامية، نقلا عن ما قاله وزير الزراعة نغوين كونغ في اجتماع صباح اليوم.



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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن السلطات طالبت القوارب بالعودة للموانئ، كما قام الجيش بنشر 156 ألف جندي في المنطقة للمساعدة في عمليات الطوارئ.

وقامت السلطات أيضا بمنع أكثر من 500 قارب صيد من التحرك اليوم.

وكانت الحكومة قد قالت أمس الأربعاء إنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليمتر على منطقة الأراضي المرتفعة، وهي المنطقة الرئيسية لإنتاج البن في فيتنام، ومناطق بجنوب البلاد على طول الساحل.