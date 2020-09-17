شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 5762 إصابة جديدة بكورونا و 144 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في روسيا 19 ألفا اليوم الخميس مع تسجيل 144 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وسجل المركز المعني بمواجهة أزمة الفيروس في روسيا 5762 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و85 ألفا و281 حالة، وهي رابع أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وبلغ إجمالي الوفيات 19061.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 5762 إصابة جديدة بكورونا و 144 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.