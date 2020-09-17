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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من "ترهيب الجيران" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، أنقرة من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط.
وقالت فون دير لايين، في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي "نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات. نعم، هي تتلقى ملايين اللاجئين ندفع لها لاستقبالهم مساعدة مالية كبيرة. لكن لا شيء من ذلك يبرر محاولات ترهيب جيرانها".
ويدور خلاف بين اليونان وتركيا، وهما دولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي بشأن حقول الغاز في شرق المتوسط في منطقة تؤكد اليونان أنها تخضع لسيادتها.
وتصاعد الخلاف في 10 أغسطس، حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفنا حربية إلى المساحات المائية التي تطالب بها اليونان وتعتبرها أنقرة تابعة لها، مما دفع أثينا إلى تنظيم مناورات بحرية، بدعم من فرنسا خصوصا.
و جرى تمديد المهمة ثلاث مرات رغم احتجاجات اليونان والاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة دول الجنوب الأوروبي الست دعوا تركيا إلى وقف سياسة "المواجهة" في شرق المتوسط وهددوا أنقرة بفرض عقوبات أوروبية إذا واصلت إنكارها لحقوق قبرص واليونان في الغاز في شرق المتوسط
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