دولة الإمارات تدعم الفريق الصحي بمبادرة "حياكم".. منح دراسية للأبناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت وزارة التربية والتعليم في الإمارات بالشراكة مع "مكتب فخر الوطن" مبادرة "حياكم"، وهي برنامج للمنح الدراسية في المدارس الإماراتية تقدم إلى أبناء العاملين في خط الدفاع الأول في القطاع الصحي بجميع أنحاء الإمارات.



وتأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية.

ويحصل الطلبة على منح دراسية كاملة للدراسة في المدارس الحكومية بدءا من العام الدراسي الحالي 2020-2021 وحتى انتهائهم من المرحلة الثانوية وذلك تقديرا لجهود وتضحيات آبائهم ودورهم في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

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ووصل عدد المستفيدين إلى الآن 1850 طالبا وطالبة على مستوى الإمارات، ومن المقرر انتهاء موعد تقديم الطلبات لهذا العام الدراسي في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وستتوفر المنح ابتداء من العام الدراسي الحالي لأبناء أبطال الخطوط الأمامية العاملين في القطاع الصحي وتغطي تكاليف التعليم وأجهزة الحاسوب المحمولة ومصاريف النقل المدرسي من الآن حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية.

وتأتي هذا المبادرة في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم ومكتب فخر الوطن، فيما يتطلع كلا الجانبين إلى تعزيز التعاون المستقبلي من خلال إطلاق وإنجاز مبادرات وبرامج نوعية بالتعاون مع مختلف الجهات التعليمية في الإمارات.

وتسهم مبادرة "حياكم" التي تستهدف أسر العاملين في مجال الرعاية الصحية في تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي ومساعدة الأسر في تحمل الأعباء المالية بسبب "جائحة كوفيد-19" وتأمين الدراسة لأبنائها في المدارس الحكومية حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية.