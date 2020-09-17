الكشف عن موعد دخول العقوبات على إيران حيز التنفيذ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الممثل الأميركي الخاص للشأن الإيراني، إليوت أبرامز، أن كل العقوبات الدولية على إيران ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الثامنة مساء، السبت المقبل، بتوقيت واشنطن وهذا ما يعيد فرض حظر الأسلحة على إيران إلى أجل غير مسمى.



وأضاف أبرامز في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن هناك قيودا إضافية ستعود بما فيها منع إيران من الانخراط في أنشطة التخصيب النووي وإعادة المعالجة، وحظر تطوير البرامج الصاروخية وفرض عقوبات على نقل تكنولوجيا نووية وصاروخية إلى إيران.

وأعاد أبرامز التأكيد على ما أعلنه الوزير، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تلتزم كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتطبيق كل العقوبات الأممية بشكل كامل وتحترم العملية والالتزامات بتطبيق هذه العقوبات.

Advertisements

وذكر أبرامز أنه لو تم تمديد حظر الأسلحة على إيران، لما أعادت أميركا فرض كل العقوبات الأممية على إيران.

وأضاف "سنقول لمصنعي الأسلحة وتجار الأسلحة في العالم إنكم إذا انخرطتم في العمل مع إيران فستفرض عليكم كل العقوبات الأممية وسترون ذلك يتحقق".

وأشار أبرامز إلى خطوات ستعلن عنها الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل تتعلق بكيفية تطبيق هذه العقوبات.

وكان بومبيو، أكد الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية في حين تنتهي صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر.

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار حزب الله النافذ في لبنان